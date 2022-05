Le Madrigal s'apprête à vibrer ce mardi soir !

Après avoir éliminé l'ogre bavarois, le Petit Poucet espagnol dirigé par Unai Emery tentera d'entrer un peu plus dans la légende. La mission du jour ? Remonter un handicap de deux buts face à un Liverpool archi favori pour atteindre la première finale de son histoire. Au vu de l'enjeu, on ne doute pas de la volonté et de la grinta dont vont faire preuve les vainqueurs de la dernière édition de l'Europa League.

Mais la tâche ne s'annonce pas simple face aux troupes de Jürgen Klopp. Largement dominateurs à l'aller, les Reds sont en mode mission en cette fin de saison et visent toujours un quadruplé historique (Premier League, les deux coupes nationales et la C1). Salah et compagnie tenteront donc de protéger l'avantage établi au match aller pour atteindre leur dixième finale de la Coupe aux grandes oreilles.

Côté absents, Emery devra faire sans A.Moreno, Yeremi et Pino. Les pensionnaires d'Anfield devront eux faire sans leur buteur Firmino.

Les compos probables :

Villarreal : Rulli - Foyth, Albiol, Torres, Estupiñán - Capoue, Coquelin, Parejo - Lo Celso - Chukwueze, Dia

Liverpool : Alisson - Alexander-Arnold, Konaté, van Dijk, Robertson - Henderson, Fabinho, Thiago - Salah, Mané, Diaz

Suivez la rencontre en direct commenté dès 21h :