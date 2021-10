Forcément, Pep Guardiola était très content de son équipe. "On a contrôlé le match, le pressing était haut et bon, on a réussi beaucoup de bonnes passes et les courses ont été effectuées comme il fallait."

Parce que les Citizens ont des qualités individuelles hors norme. Et, peut-être, un peu, parce que le manager espagnol a reçu un tuyau d’une vieille connaissance : "Pour être honnête, j’ai parlé à Vinnie Kompany, que je connais bien depuis un moment et qui m’a donné quelques bons trucs. Il connaît Bruges mieux que moi. Il m’a dit : ‘Fais attention à Rits et Vanaken, qui sont des joueurs décisifs et vont bien ensemble. Et Bruges a un défenseur central rapide, côté gauche (NdlR : Nsoki ou Sobol ?).’ Quoi qu’il en soit, on a sorti un gros match à de nombreux niveaux, ce qui a empêché Bruges de réaliser ce qu’il sait faire. Il y aura une deuxième manche dans deux semaines et je suis sûr que Philippe Clement tentera quelque chose. Ce sera un autre match. Je vais dire aux joueurs que ce ne sera pas la même chose, j’en suis sûr de par mon expérience. On se préparera pour ce retour."

"Lavia, c’est le futur"

Il a beaucoup été question du jeune Cole Palmer (19 ans), auteur d’une montée remarquée et d’un but. "Cole est un joueur qui représente le futur de ce club, je suis content de la façon dont il a joué. Mais step by step, cela prendra encore du temps. C’est toujours un teenager. Quoi qu’il en soit, il y a de la qualité dans notre académie. Regardez aussi le médian belge venu d’Anderlecht, (Roméo) Lavia, et d’autres. On a cinq ou six gros talents dans l’académie qui pourraient peut-être devenir des joueurs importants du futur de Manchester City."