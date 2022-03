Si tout va bien sur le terrain, la situation est beaucoup plus compliquée dans les coulisses de Chelsea. Les comptes bancaires du club sont gelés suite aux sanctions imposées par le gouvernement britannique à Roman Abramovitch. La "licence spéciale" accordée permet uniquement divers frais de fonctionnement, dont des déplacements limités à 24 000 euros. C’est donc dans ces conditions que les Blues se sont rendus jusqu’à Lille. "Tant que nous aurons des maillots et que nous serons en vie en tant qu’équipe, nous serons compétitifs et lutterons pour notre succès", positive Thomas Tuchel, qui a inculqué cette mentalité à toute son équipe.

"Les déplacements ? Je les paierai moi-même s’il le faut, ce n’est pas un problème", promet Kai Havertz. "Il y a des choses plus difficiles dans le monde en ce moment que de savoir si nous pouvons prendre le bus ou l’avion pour un match à l’extérieur. Donc je paierai, pas de problème."

En revanche, il ne sera plus possible pour les Blues d’être suivis par leurs fans. La licence provisoire ne permet pas la vente de tickets. Chelsea a donc demandé qu’il n’y ait pas non plus de spectateurs de Middlesbrough samedi en FA Cup. Ce que le gouvernement britannique a refusé. En attendant, les tractations se poursuivent pour une potentielle vente du club dans les prochaines semaines.