L’impression est là, bien ancrée dans l’imaginaire collectif : Romelu Lukaku et la Ligue des champions, ça ne matcherait pas. La plus belle des Coupes d’Europe serait la seule à résister au talent du buteur belge. Vraiment ? Non, la réalité est pourtant bien différente. La montée en puissance de ses dernières sorties en C1 donne même à penser qu’il a les armes pour se battre pour le titre de meilleur buteur cette saison avec Chelsea.

1 Un but tous les deux matchs en Ligue des champions

Lukaku n’a pas marqué souvent en C1 ? Faux. En 27 apparitions, avec Manchester United et l’Inter, il a inscrit 13 buts. Un but tous les deux matchs. Même mieux quand on ramène aux minutes de jeu : il secoue les filets toutes les 161 minutes.

S’il avait débuté en Ligue des champions en boulet de canon (3 buts pour ses 2 premières apparitions), on remarque surtout qu’il a cartonné lors de ses dernières sorties : 6 buts en 7 matchs. Il était dans ses standards de Serie A avec l’Inter mais dans une compétition encore plus relevée.

(...)