Le Français a marqué son 60ème but en Ligue des Champions et égale ainsi Ruud van Nistelrooy.













Dans le même temps, Benzema marquait son 52ème but dans une compétition internationale (48 en Champions League, 1 en Supercoupe d'Europe et 3 au Mondial des Clubs) sous les couleurs des Merengue, ce qui lui permet de revenir à hauteur d'une autre légende du club, Alfredo Di Stefano. Il n'est plus devancé que par Raúl (71 buts) et Cristiano Ronaldo (113) dans ce classement.

Karim Benzema pourrait bien ne pas en rester là et encore améliorer ses stats, lui qui a déjà marqué 19 buts cette saison avec le Réal en 38 apparitions.

Hier soir, à Amsterdam, le duel entre l'Ajax et le Réal Madrid a été marqué par la première utilisation du VAR en Champions League pour refuser un but aux Ajacides. Peu de temps après, l'ouverture du score est tombée des pieds de Karim Benzema qui a trompé André Onana d'une superbe frappe du pied droit. Le Français a ainsi marqué le 60ème but de sa carrière en Ligue des Champions et rejoint Ruud van Nistelrooy à la 4ème place des meilleurs buteurs dans la compétition. Seuls les inaccessibles Cristiano Ronaldo (121 buts) et Lionel Messi (106) ainsi que l'ancien attaquant du Réal, Raúl (71) le devancent encore dans ce classement.