Suite à sa blessure encourue lors du derby de samedi, le Néerlandais va devoir observer une longue période de revalidation. Sans lui, le pourcentage de victoires des Reds dégringole de 24%.

"Il y a un jeune homme dont tout le monde parle à Leipzig : Dayot Upamecano", avançait Jamie Carragher sur Sky Sports ce mardi. Alors que Liverpool venait d'annoncer la longue indisponibilité de Virgil van Dijk 24h avant, l'ancien défenseur du club suggérait déjà que les Reds devaient scruter le marché en hiver pour pallier l'absence du Néerlandais, touché aux ligaments du genou.

Interrogé à ce sujet en conférence de presse, Jürgen Klopp s'était empressé de sortir les griffes. "Personne n'est intéressé par le match de demain ? Ou on parle de ceci toute la soirée ? Oui, nous avons entamé la saison avec trois défenseurs centraux et Fabinho - et quelques jeunes - en roue de secours. C'est habituellement un bon nombre [...] Ce n'est pas une position à laquelle on fait tourner", confiait l'entraîneur allemand, visiblement irrité, avant le match face à l'Ajax en Ligue des champions. "Si quelqu'un pense que nous avons fait une erreur durant le mercato, et je pense que Carragher l'a déjà fait savoir... Alors, il y a une raison pour laquelle ils ne font pas ce boulot et en font un autre (...)