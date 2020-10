L'entraîneur néerlandais a changé de dispositif et repose davantage sur la verticalité et les transitions rapides.

Le 19 août dernier, alors que la casa blaugrana était dévastée, Ronald Koeman obtenait enfin la chance de faire ses preuves au poste qu'il convoitait tant. "Je veux en refaire la meilleure équipe du monde", disait-il lors de sa présentation.

Pour ses quatre premières rencontres dans la peau d'entraîneur du Barça, le Néerlandais a enregistré un bilan de 7 points sur 12.

Même si les deux matchs de Liga face à Villarreal (victoire 4-0) et à Séville (1-1) constituaient déjà de fameux tests, Koeman entame dès ce mardi soir une première semaine de vérité. Certes, la réception des modestes Hongrois de Ferencvaros en ouverture de la Ligue des champions ne devrait pas leur poser trop de problèmes, mais deux exercices de la plus haute importance suivront : le Clasico face au Real Madrid (samedi) et puis l'affiche contre la Juventus (mercredi prochain).

Ces deux matchs permettront d'évaluer l'efficacité des changements tactiques qu'il a effectués depuis qu'il a repris les commandes des Blaugranas.

Une rupture par rapport à l'ancienne école

(...)