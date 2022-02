Le nom des finalistes ne sera connu qu’à la fin du mois d’avril, à l’issue des demi-finales. Mais on attend aussi désormais de connaître l’identité de la ville hôte de cette finale initialement prévue le 28 mai à la Gazprom Arena de Saint-Pétersbourg. À l’instar de l’édition 2020-2021 déplacée d’Istanbul à Lisbonne, l’apothéose du football européen risque fortement de devoir déménager. Ici, il n’est toutefois pas question de modification par mesure sanitaire ou de jauge de spectateurs.

L’enjeu est encore bien plus inquiétant. Avec la potentielle mais de plus en plus probable invasion de l’Ukraine par les troupes russes, l’UEFA se verrait contrainte de retirer l’organisation de la finale à la Russie. Selon la presse britannique, le stade de Wembley, à Londres, serait l’une des alternatives envisagées par les instances européennes du football.