Au cours de sept dernières années, les rivalités entre le PSG et le FC Barcelone ont été nombreuses, tant sur le terrain qu'en dehors.

Entre 2013 et 2017, le PSG et le Barça se sont affrontés huit fois en Ligue des Champions.Très souvent, les qualifications tournaient à l'avantage des Blaugranas. Depuis lors, les deux clubs ne sont plus chamaillé sur le terrain mais bien en dehors...

En février et mars 2021, les deux équipes connaîtront une nouvelle double confrontation en huitièmes de finale de la Coupe aux grandes oreilles. Et elle risque d'être bien différente des précédentes. Retour sur les rivalités entre Parisiens et Catalans.