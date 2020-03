Champions League Coupes d’Europe: vers un Final Eight ou Final Four ? Jonathan Lange

En marge de cette réunion sur l’Euro seront aussi abordés les aménagements de la Ligue des champions et de la Ligue Europa. Avec deux scénarios envisagés. Le premier serait de faire se disputer un Final Eight à Gdansk pour la C2 et à Istanbul pour la C1 afin de désigner les vainqueurs des deux compétitions. La seconde verrait les quarts de finale se disputer sur un match sec, soit sur terrain neutre, soit chez l’une ou l’autre équipe désignée par tirage au sort avant un Final Four.