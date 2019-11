Thibaut Courtois était présent en conférence de presse pour aborder le match de Champions League de ce mardi entre le Real et le PSG. Interrogé à propos de l'attaque du PSG, le Diable rouge a avoué ne pas avoir peur de leur armada. "Je prépare tous les matches de la même façon, je ne me dis pas qu’en face il y a Mbappé, Cavani, etc. C’est l’une des meilleures attaques et équipes du monde. Mais je ne change pas ma préparation. Je crois que les meilleurs joueurs du monde répondent toujours présents dans les matches comme ça. Neymar, c’est Neymar, il va nous rendre la vie difficile, il ne faudra pas penser qu’à lui et tenter de freiner le PSG comme bloc équipe."

Au match aller, le PSG avait étrillé les Merengues trois à zéro.