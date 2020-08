Notre direct commenté, dès 21h:

C'est ce vendredi soir que se disputent les matches retour entre la Juve et Lyon et, surtout, entre Manchester City et le Real Madrid. Les deux équipes qualifiées se retrouveront en quart de finale, la semaine prochaine.Pour rappel, la Juve s'était inclinée 1-0 en France tandis que Manchester City l'avait emporté 1-2 en Espagne. Eden Hazard, qui avait manqué le match aller en février à cause de sa blessure au péroné, sera cette fois aligné d'entrée par Zinédine Zidane. Tout comme Thibaut Courtois, qui fut l'un des trois hommes forts du Real cette saison. Du côté de Manchester City, Kevin De Bruyne sera chargé d'alimenter un trio d'attaque composé de Foden, Sterling et Gabriel Jesus.- Le onze du Real Madrid:, Carvajal, Varane, Militao, Mendy, Casemiro, Kroos, Modric, Rodrygo,et Benzema.- Le onze de Manchester City: Ederson, Walker, Fernandinho, Laporte, Cancelo, Rodrigo, Gundogan,, Foden, Sterling, Jesus.- Le onze de la Juve: Szczesny, Alex Sandro, Bonucci, De Ligt, Cuadrado, Pjanic, Rabiot, Bentancur, Ronaldo, Bernardeschi, Higuain.- Le onze de Lyon: Lopes, Dubois,, Marcelo, Marcal, Guimaraes, Caqueret, Cornet, Aouar, Toko Ekambi, Depay.