Le duel à distance que vont se livrer Thibaut Courtois et Keylor Navas promet.

Le Diable, lui, l’a rappelé : "je n’ai jamais eu de problèmes avec Navas. On s’est toujours tiré la bourre aux entraînements et en match; après, c’est le coach qui décidait qui jouait. Mais on s’est toujours bien entendu. C’est un grand gardien et c’est pour ça qu’il a remporté trois Ligues des champions de suite", souligne celui qui se retrouvera aligné derrière une défense expérimentale vu les absences de Nacho et Ramos. "Mais je fais confiance à 100 % à mes coéquipiers ; Varane et Militao ont déjà joué ensemble, que ce soit à l’entraînement ou à Salzbourg."