Déja sauveur à l'aller en inscrivant le but de la victoire dans les dix dernières minutes de jeu pour donner la victoire aux Red Devils, Cristiano Ronaldo a récidivé ce mardi soir face à l'Atalanta en égalisant dans les arrêts de jeu pour offrir un point inespéré aux hommes de Ole Gunnar Solskjaer.

Double buteur face aux Bergamasques, CR7 a fait la Une de la plupart des journaux d'outre-Manche. "Ron-believable" titrait ainsi Metro Sport dans un jeu de mots avec "Unbelievable (Incroyable)". Globalement, un mot est revenu avec insistance dans la bouche des médias anglais : "Rescue (sauvetage)".

"Ronaldo à nouveau à la rescousse grâce à son incroyable doublé qui permet un partage vital en Italie", écrit The Mirror dans son édition de ce mercredi. Avec ce point sauvé in extremis, les Mancuniens restent en très bonne posture en vue d'une qualification pour les huitièmes de finale de la plus prestigieuse coupe européenne.

Sur le plateau de BT Sport, la réaction du consultant Rio Ferdinand sur le premier but du Portugais valait elle aussi le détour : "Un moment magique pour un joueur magique", a exulté l'ancien défenseur.

De son côté, le présentateur bien connu de Match of The Day, Gary Lineker a tweeté son admiration pour Ronaldo : "Il est incroyable. Cristiano Ronaldo l'a fait une fois de plus. Un des plus grands buteurs de toute l'histoire du football. Un joueur extraordinaire."

En conférence d'après-match, son coach Ole Gunnar Solskjaer n'avait plus de superlatifs en stock pour décrire le génial Portugais : "Cristiano est pour nous ce que Michael Jordan était pour les Chicago Bulls", a réagi le Norvégien, "Il est vraiment incroyable dans tout ce qu'il fait. Son 2e but dans les arrêts de jeu était vraiment difficile. Il a gardé ses yeux sur le ballon et avec sa technique... Magnifique !"

