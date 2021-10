Manchester United a réussi la remontada de la semaine ce mercredi en Ligue des Champions face à l'Atalanta. Menés 2-0 à la mi-temps face aux Bergamasques et sifflés par leurs supporters, les Red Devils ont inversé la tendance en seconde période grâce notamment à un Cristiano Ronaldo des grands soirs, auteur du troisième but mancunien synonyme de succès.

Inscrire le but de la victoire en Ligue des Champions, cela devient une habitude pour le Portugais cette saison, lui qui avait déjà "scoré" dans les arrêts de jeu face à Villarreal pour offrir un premier succès aux Mancuniens dans la plus grande compétition européennes

Deux remontées fantastiques orchestrées par CR7 qui permettent à Manchester United de conserver la tête du groupe F. "Il fait tout ce qu'un avant-centre doit faire", a exulté Ole Gunnar Solskjaer en conférence de presse d'après-match, "et ce but montre tout ce qu'il fait de mieux que les autres : il possède une détente et un timing qui n'ont pas d'égal."

Il fait taire ses détracteurs

Malgré des statistiques impressionnantes depuis son retour à Old Trafford (6 buts en 9 matchs), Cristiano Ronaldo n'a pas échappé aux critiques, de la (toujours) très cassante presse anglaise. Notamment de la part de Jamie Carragher, ancienne gloire de Liverpool : "La capacité de Ronaldo de faire gagner des matchs va inévitablement rendre Manchester United plus fort. Mais son arrivée, seule, ne peut pas changer United en une équipe capable de remporter des titres."

Globalement, c'est surtout le travail défensif du Portugais qui est pointé du doigt par les observateurs : "Si Ronaldo joue, il faut mettre autour de lui des joueurs qui pardonnent le fait qu'il ne presse pas. Ou qu'il ne ferme pas les opportunités de passes adverses. Vous perdez presque un joueur lorsque vous n'avez pas la possession du ballon", avait expliqué Gary Neville début octobre.

Mais après la rencontre de ce mercredi, Ronaldo a une fois de plus fait taire ses détracteurs : "Si quelqu'un veut critiquer son travail ou son attitude, qu'il revisionne ce match et qu'il voit toutes ses courses", a déclaré Solskjaer qui se réjouit de l'abattage formidable du Portugais malgré ses 36 ans, "en tant qu'attaquant, nous lui demandons de courir dans les couloirs, de plonger dans la profondeur, de presser davantage parce que nous sommes à la maison..."

Voila qui est dit.