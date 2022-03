Ancien joueur du Paris Saint-Germain et adversaire récurrent du Real Madrid, Daniel Alvès ne voulait pas manquer une miette de cette rencontre retour des huitièmes de finale de la Ligue des Champions qui opposait le Real au PSG.

A travers des story publiées sur Instagram, le défenseur, revenu au Barça, a fait quelques commentaires sur le match.

Et il n'a pas pu s'empêcher d'encenser Karim Benzema, auteur d'un triplé et désigné homme du match par l'UEFA. "Je me fiche qu'il soit de Madrid, mais quel joueur, quel joueur ce Karim Benzema ! J'adore son jeu", a-t-il lâché.

Les supporters du Barça apprécieront...