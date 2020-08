Après dix années glorieuses, l’Espagnol va quitter les Citizens. Où il a laissé une trace considérable.

Puisque chaque match peut désormais être le dernier, l’heure est aux hommages. Ce qui, forcément, va à l’encontre de sa nature profonde. De la discrétion qui escorte David Silva. À 34 ans, après dix ans au club, l’Espagnol, en fin de contrat et proche de la Lazio Rome, vit ses ultimes moments au sein d’un club dont il est peut-être devenu le plus grand joueur de l’histoire, devant le chouchou des sixties et seventies, Colin Bell.



(...)