De Bruyne: "La victoire de Chelsea lors de la C1 2012 ? Je ne m'en souviens pas" Champions League N. Ch. Les Blues avaient dominé le Bayern Munich lors de la finale 2012. © Belga

Souvenez-vous: Kevin De Bruyne a été acheté par Chelsea en janvier 2012. Le joueur avait été prêté à Genk dans la foulée, où il a terminé la saison, avant d'être prêté en août au Werder Brême. Mais bien qu'il appartenait aux Londoniens à l'époque, KDB ne semble avoir aucun souvenir du triomphe de son équipe en Champions League cette saison-là.



C'est en tout cas ce qu'il a déclaré à la veille de la finale face aux Blues: "Je n'étais pas là pour ce match. Je ne pense pas que le club m'avait invité. Pour être honnête, je ne me souviens pas de cette finale. Je n'ai pas vu toutes les finales de Champions League ces dernières années, cela dépend de la situation. Celle-là, je ne m'en souviens pas."



Une façon d'adresser une pique à son ancien club, qui n'avait guère cru en lui ? Ce samedi, De Bruyne aura l'occasion de prendre la plus belle des revanches et de soulever sa première coupe aux grandes oreilles. "On nous parlait souvent d'échec pour nos précédentes éliminations en Coupe d'Europe. Cela fait six ans qu'on essaye de remporter ce trophée et on a toujours été parmi les huit meilleures équipes. Mais dans les matches à élimination directe, un détail peut faire la différence. Cette année, nous avons été meilleurs, plus solides."



Il faudra encore l'être face aux Blues de Thomas Tuchel, sans aucun doute l'un des meilleurs collectifs de l'année 2021.