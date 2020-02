Sans Eden Hazard, qui attend toujours de savoir s’il passera ou non sur le billard, on attendait beaucoup de Thibaut Courtois et Kevin De Bruyne. Et les deux Diables rouges ont répondu présents. C’est le moins que l’on puisse dire… Le premier a sorti plusieurs gros arrêts tandis que le second a tout simplement écœuré le Real : un assist et un but !

Avec cette victoire et ces deux buts importantissimes marqués à l’extérieur, les Citizens font donc un grand pas vers les quarts de finale. Pep Guardiola se frotte en tout cas déjà les mains. Celui qui rêve de remporter la coupe aux grandes oreilles avec Manchester City.

(...)