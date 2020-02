Découvrez les réactions d'après-match des joueurs après la victoire de Manchester City au Real Madrid (1-2).

Kevin De Bruyne : "On a très bien commencé la deuxième mi-temps donc j'étais surpris par le but du Real. Mais on a bien répondu par un beau but de Gabriel Jesus. Dans ce genre de match de grande qualité comme celui-là, il faut savoir souffrir parfois. On s'est bien battu tous ensemble, on a réalisé une prestation de grande qualité."

Ferland Mendy : "Le match avait très bien commencé pour nous mais il a basculé en quelques minutes. Nous ne sommes pas satisfaits du résultat mais nous devons nous projeter vers le match de ce week-end et penser au match retour. Courtois a sauvé plusieurs arrêts et nous a permis de souffler à plusieurs moments."

Pep Guardiola : "Je suis très fier de notre prestation mais ce n'est que la première étape. On doit profiter du moment mais il va falloir préparer le match retour. On a encaissé quand on était meilleur et on a encaissé quand on était moins bien mais c'est cela le football. Je me souviens de matchs de Ligue des champions contre Liverpool il y a trois ans et Tottenham l'année passé. On avait bien joué mais on a été éliminé. Il faut qu'on continue à s'améliorer, on ne devait pas donner le but.