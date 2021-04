En l'absence d'Eden Hazard, pas encore prêt après sa blessure au psoas malgré sa reprise aux entraînements, Thibaut Courtois sera le seul Belge sur la pelouse dans la rencontre opposant le Real Madrid et Liverpool, pour ce qui constitue l'un des véritables chocs de ces quarts de finale de Ligue des Champions. Après avoir éliminé l'Atalanta en huitièmes de finale, c'est le champion anglais en titre qui attend les Merengues. D'autant qu'après un début d'année compliqué, les Reds ont enchainé trois victoires consécutives sans encaisser.

Dans l'autre rencontre de la soirée, le Manchester City de Kevin De Bruyne est opposé au Borussia Dortmund du serial buteur Erling Haaland. Le club allemand débutera sans ses Belges Thomas Meunier et Thorgan Hazard, tous deux sur le banc et Axel Witsel toujours blessé. Les deux équipes sont dans des situations très différentes dans leur championnat respectif : si Man City a fait un grand pas vers le titre en l'emportant face à Leicester ce week-end, pour les Allemands, c'est plus compliqué. Les hommes d'Edin Terzic pointent à une triste 5e place après leur défaite face à Francfort.

