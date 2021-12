"Nous alignerons la meilleure équipe possible, c'est un match important pour faire jouer des joueurs qui ont des choses à prouver. Les indisponibles et incertains: Leon Goretzka a interrompu son entraînement, il ne pourra pas jouer demain (mercredi). Serge Gnabry s'est fait mal aux adducteurs contre Dortmund, il sera également absent. Eric Maxim Choupo-Moting revient d'un Covid et ne peut pas encore s'entraîner. Joshua Kimmich (également touché par le Covid ndlr) sera testé demain et devrait sortir de quarantaine, mais après quatre semaines d'absence, le faire jouer n'aurait aucun sens. Pour Lucas Hernandez (sorti par précaution samedi ndlr) ça a l'air bien, et pour Marcel Sabitzer ça va prendre encore un peu de temps, il s'entraîne séparément".

"Xavi et l'équipe n'ont pas encore beaucoup pu faire beaucoup d'entraînements. Mais la grosse différence (entre Koeman et Xavi), c'est la hauteur de leur défense et la façon dont ils jouent le contre-pressing" a ajouté le coach du Bayern. "Ils défendent de façon plus active et plus haut qu'auparavant. Et leur contre-pressing ressemble maintenant plus à celui du Barcelone de Pep Guardiola, à l'époque, avec participation de plus de joueurs et prise de risques. D'un côté ça ouvre des espaces, mais il est difficile de se sortir de ce pressing."