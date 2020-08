Des Gones héroïques créent l’exploit face à City Champions League Louis Janssen © AFP

Avec un Denayer impérial, Lyon met fin au rêve européen de De Bruyne et des Citizens.



Décidément, ce Final 8 nous aura fait vibrer… Cette fois, c’est au tour de Lyon de créer la surprise en éliminant le grand Manchester City. Dépassés par le courage et l’efficacité des hommes de Rudi Garcia, Pep Guardiola et les siens devront encore patienter avant d’atteindre le dernier carré en Ligue des champions. Ils ne méritaient pas mieux.