Les premiers huitièmes de finale retour ont livré leur verdict mardi et mercredi avec les qualifications de Porto, du Borussia Dortmund, du PSG et de Liverpool pour les quarts de finale. Mal embarqués après la rencontre aller, Cristiano Ronaldo et la Juventus n'ont pas réussi à inverser la tendance face au FC Porto. Le Portugais n'a une nouvelle fois pas réussi à faire la différence pour la

Lionel Messi lui a fait bonne impression face au PSG, avec un magnifique but. Si la tâche du FC Barcelone s'est avérée insurmontable face aux Parisiens, les Catalans ont offert une prestation plus digne de leur rang après l'humiliation subie à l'aller au Camp Nou.

Mais le résultat reste le même et ni la Juventus, ni le FC Barcelone ne figurent parmi les huit dernières équipes engagées en Ligue des Champions cette année. On peut dès lors tout doucement parler de la fin d'une ère pour les deux joueurs qui ont dominé le football mondial au cours de la dernière décennie et qui ont remporté à eux deux pas moins de 9 Ligue des Champions. Car c'est la première fois depuis la saison 2004-2005 que Lionel Messi et Cristiano Ronaldo ne participent pas aux quarts de finale de la coupe aux grandes oreilles.

À l'époque, l'Argentin n'avait que 17 ans et débutait seulement avec les Blaugranas. Le FC Barcelone s'était fait éliminer de la plus prestigieuse coupe européenne par Chelsea en huitièmes de finale. Deux rencontres auxquelles Messi n'avait pas participé, lui qui avait découvert la Champions League quelques semaines auparavant lors de la dernière rencontre de la phase de groupes face au Shakhtar Donetsk.

Cette année-là, le Portugais venait lui de souffler ses 20 bougies mais n'avait pu empêcher l'élimination de Manchester United en huitièmes de finale face à l'AC Milan.

Depuis lors et jusqu'à cette année, au moins l'un des deux joueurs s'était toujours retrouvé en quarts de finale de la Ligue des Champions avec son club. Pour le Barça de Messi, une élimination avant cette phase de la Ligue des Champions n'était arrivée qu'une seule fois jusqu'à cette année. C'était en 2007 quand les Catalans avaient également échoué en huitièmes de finale face à Liverpool.

Ronaldo l'a lui expérimenté avec chacun de ses clubs. Après la désillusion de 2005, ManU avait fait encore pire l'année suivante, ne parvernant pas à sortir de sa poule composée de Villarreal, Benfica et Lille. Lors de sa première saison au Real Madrid en 2009-2010, les Merengues s'étaient fait éliminer en huitièmes de finale par l'Olympique lyonnais. Idem dix ans plus tard quand les Gones sont venus à bout de la Juventus, également en huitièmes de finale.

Preuve supplémentaire du passage de témoin à la prochaine génération, ce sera la deuxième année consécutive que ni Ronaldo, ni Messi ne participeront aux demi-finales, ce qui n'était plus non plus arrivé depuis cette fameuse saison 2004-2005...