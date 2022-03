Une intense bagarre physique et tactique pleine de fair-play. Et une qualification dans la besace dans la formation la plus réaliste et la plus forte dans la gestion d’une double confrontation. Voilà comment résumer cette "vraie bataille" qu’attendait à juste titre Jürgen Klopp.

Malgré un précieux avantage de deux buts acquis à San Siro, les Reds savaient que leur adversaire resterait très difficile à surpasser. "Un 2-0, c’est l’avantage qui a été le plus souvent renversé dans le football", pointait Klopp. "Si tu n’abordes pas la rencontre par le bon bout, ça ne sert à rien."

Certes, ils se sont fait très peur en encaissant à l’heure de jeu. Mais c’est tout de même ce qu’ont fait ses joueurs. D’abord pour contenir des Nerazzurri qui n’avaient qu’un objectif "essentiel" pour un retournement de situation : "marquer en premier mi-temps", espérait Simone Inzaghi, le coach de l’Inter.