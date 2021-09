Les ténèbres du football ont décidé de s'abattre sur le Barça depuis plusieurs saisons, dont la situation sportive et financière va de mal en pis. La claque subie mardi soir au Camp Nou face au Bayern (0-3) laisse déjà le club complètement groggy. Au-delà du score, il y a surtout la manière: 0 tir cadré sur l'ensemble de la rencontre et un sentiment d'impuissance terrible face à la machine allemande.

Plus que jamais, le club catalan semble très loin du niveau des meilleures cylindrées européennes. Et ce ne sont pas les mauvaises nouvelles du jour qui vont arranger sa situation. Le club a en effet annoncé que Jordi Alba et Pedri s'étaient blessés au biceps fémoral. Ils devraient tous les deux être absents entre 3 et 4 semaines. Malade avec plus de 38 de fièvre la veille du match, le latéral gauche avait finalement tenu sa place mardi. Avant de sortir au cours de la deuxième période, blessé et visiblement exténué.

La spirale infernale dans laquelle s'est englué le club pourrait d'ailleurs avoir des conséquences à court terme. Les dirigeants barcelonais se sont réunis dès le coup de sifflet final dans les bureaux du Camp Nou dans une sorte de réunion de crise.

Il se dit que Joan Laporta a très peu apprécié le visage montré par son équipe, qui veut voir une attitude beaucoup plus conquérante sur le terrain. Et selon Sport, le président aurait posé un ultimatum à Ronald Koeman: il a trois matches pour convaincre, sinon il prendra la porte. "La colère du président est monumentale car il considère que c'est à cause du technicien hollandais que le Barça joue comme une petite équipe", écrit le quotidien sportif catalan.

Autrement dit: le coach batave jouera sa peau contre Grenade, à Cadiz puis Levante, que Barcelone affrontera en l'espace de 6 jours...