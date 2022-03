L'ambiance n'était pas au beau fixe dans le vestiaire du PSG après l'humiliation subie en Ligue des Champions face au Real Madrid. On peut le comprendre mais cela a failli dégénéré entre Neymar et Gigi Donnarumma selon les informations de Marca.

Le journal espagnol affirme que les deux joueurs ont eu une vive discussion et qu'ils ont failli en venir aux mains, avant que le reste du vestiaire ne vienne les séparer.

La discussion portait sur l'erreur de Donnarumma sur l'égalisation des Merengues. Le Brésilien aurait reproché au gardien son erreur, ce que l'Italien n'aurait pas apprécié. Il aurait du coup répondu à l'attaquant que sa perte de balle fut à l'origine du second but madrilène. La discussion s'est envenimée et les deux joueurs en seraient pratiquement venus aux mains. D'autres personnes présentes dans le vestiaire ont finalement dû intervenir pour les séparer.

Cette nouvelle débâcle parisienne risque de laisser des traces au sein du groupe du PSG...