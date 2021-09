On dit que l’amour ne dure que trois ans. Lionel Messi n’a jamais passé plus de trois saisons consécutives avec un même entraîneur. L’adage se vérifie, sauf pour Pep Guardiola, le seul qui est allé au-delà. Entre 2008 et 2012, le Catalan a utilisé Lionel Messi pas moins de 219 fois sous la vareuse du Barça. Avec des performances affolantes à la clef.

Sur cette période où un lien fusionnel s’est créé entre deux hommes qui pensent le football de la même manière, le FC Barcelone a remporté quatorze trophées, dont deux Ligue des champions et trois championnats d’Espagne. Et Messi est passé du statut de grand joueur à celui de légende vivante.

Sous Guardiola, l’Argentin a connu le meilleur rendement de sa carrière : 211 buts et 92 passes décisives, soit une moyenne de près de 1,4 action décisive par match. Avec notamment cette saison 2011-2012 historique lors de laquelle il a marqué 73 fois, dont 50 fois en Liga. Deux records qui risquent de durer encore longtemps… Et c’est aussi avec le manager espagnol que Messi a obtenu son premier Ballon d’or. Ainsi que ses deux suivants.