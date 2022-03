Alors que le PSG était sur du velours après une heure de jeu lors de la rencontre retour de la Ligue des Champions face au Real Madrid, tout s'est écroulé en 17 minutes grâce à un Karim Benzema en feu et auteur d'un hattrick qui a permis aux Madrilènes d'inverser la tendance. Mais si le Français a pu revêtir le costume de héros de la soirée mercredi, il le doit, en partie, au malheureux Gigi Donnarumma auteur d'une très grosse erreur sur l'égalisation.

Au surlendemain de l'élimination de son équipe, le portier italien a réagi dans un long message, publié sur Instagram. "L'élimination en Ligue des Champions a été un coup dur. Les deux derniers jours n'ont pas été faciles", a-t-il commencé pour évoquer sa dramatique bourde, "mais ce sont des moments difficiles que l'on sort plus forts."

Si l'élimination en huitième de finale de la Ligue des Champions, l'objectif avoué en début de saison, est un coup très dur pour le PSG, Donnarumma a le regard tourné sur la suite de la saison et la Ligue 1 : "Maintenant, il faut penser au présent et gagner le championnat. Je vais tout donner comme je l'ai toujours fait, pour ce maillot, pour ce club et pour nos supporters. On repart, tous ensemble ! Allez Paris !"