Chaque détail de sa dernière sortie médiatique était calculé. À 18 mois de la fin du contrat de la Pioche, le fantasque agent italo-néerlandais place ses pions.

Ce mardi, dans un entretien accordé à Tuttomercato, l'intermédiaire a mis la pression sur Manchester United dans le dossier Pogba.

"Pogba et Manchester United, c'est fini", a-t-il confié. "Je ne vais pas tourner autour du pot : Paul est malheureux à Manchester. Il ne parvient plus à s'exprimer comme il le souhaiterait et comme on attend de lui. Il doit changer d'équipe, changer d'air."

"Il a un contrat qui prendra fin dans un an et demi, mais la meilleure solution, selon moi, pour les parties serait celle d'une cession au prochain mercato", a-t-il poursuivi. "Manchester United risque de le perdre (gratuitement) dans la mesure où il n'est pas, pour le moment, dans l'intention du joueur de prolonger. Peut-être que la Juventus pourrait être sa prochaine destination. Pourquoi pas ?"

Riche de son expérience de pizzaiolo, Raiola sait à quel point le choix des ingrédients et le temps de cuisson sont cruciaux. Des éléments qui prennent autant de sens dans son exercice d'intermédiaire. Le choix des mots, le timing… tout était calculé (...)