La Ligue des Champions est bientôt de retour. Mais avant de penser au Final 8 à Lisbonne, certaines équipes doivent encore penser à se qualifier. C'est le cas de Barcelone et de Naples qui s'affrontent ce samedi soir à l'occasion du huitième de finale retour.

Le suspens est total entre les deux équipes avant ce match au Camp Nou puisqu'à l'aller, les deux équipes étaient reparties dos-à-dos sur le score de 1-1. Elles ne s'attendaient sans doute pas à devoir attendre aussi longtemps avant de se retrouver.

Mais pour les Blaugranas, la Ligue des Champions est désormais la dernière occasion de pouvoir conquérir un trophée cette saison, après l'échec en Liga et en Copa del Rey. Interrogé par les médias du Barça, Clément Lenglet ne pense pas autrement mais se méfie d'un joueur en particulier, en la personne de Dries Mertens.

"Il est très rapide dans les trois premiers mètres, peut bien se déplacer et aime courir derrière les défenseurs et il est létal près du but. Il a marqué un beau but au match aller", s'est-il confié.

Notre compatriote pourra-t-il semer le doute dans la défense Blaugrana ? La réponse ce samedi...