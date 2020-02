On le lui promettait depuis des mois. Lui espérait y parvenir avant Noël. Dries Mertens a dû attendre deux mois de plus pour rejoindre les 121 buts inscrits pour Naples par Marek Hamsik.

Car il y a eu cette mutinerie qui laissait croire que le club allait se débarrasser du Diable, condamné à rester bloqué entre Diego Maradona (115 buts) et Hamsik. Il n’en fut rien. Et ce n’est pas non plus son absence d’un mois à cause de ses adducteurs qui l’a empêché de s’immiscer au panthéon napolitain. Dans le plus pur style italien.

(...)