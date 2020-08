1 Lyon est imprévisible

Je ne peux pas parler de Lyon sans parler du Barça qui n’est plus capable en termes de rythme, d’intensité de regarder le Bayern dans les yeux. Sa grande erreur a été de vouloir jouer dans la même cour et il a été puni même si ses qualités individuelles et les faiblesses du Bayern lui ont permis de marquer deux buts. Mais les Catalans se sont vus trop beaux et auraient dû opter pour un plan de jeu plus prudent.