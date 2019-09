Clap première pour Eden Hazard avec le Real Madrid en Ligue des champions. Le Diable rouge connaît cependant déjà par cœur cette compétition qu’il retrouve pour la septième fois de sa carrière, après cinq participations avec Chelsea et une avec Lille. Le Brainois compte 44 matchs, 8 buts et 14 assists à son actif en C1. Il n’a toutefois jamais fait mieux qu’une demi-finale perdue en 2013-2014 avec les Blues face à l’Atletico Madrid.

Cette année-là, c’est finalement le Real Madrid qui soulevait la coupe aux grandes oreilles pour la 10e fois de son histoire. Six saisons plus tard, la Casa Blanca rêve de décrocher un 14e titre. "Dès que tu arrives, tu sens la connexion entre le club et cette compétition", confie Eden Hazard dans un entretien accordé à l’UEFA. "Vous le sentez en sachant que c’est le club qui en a le plus gagné."

Cet objectif est presque devenu une obsession à Madrid. Surtout depuis le retour de Zinédine Zidane sur le banc, lui qui a réalisé le triplé de 2016 à 2018. "Lorsque vous êtes au Real Madrid, même si c’est ma première année, vous parlez aux fans et ils s’attendent toujours à ce que vous remportiez la Ligue des champions", poursuit le numéro 7 du Real. "C’est pourquoi je pense que tant d’attentes sont placées dans cette compétition et c’est pourquoi le Real l’a gagnée plus que toute autre équipe."

Cette ferveur des supporters madrilènes tranche avec l’ambiance anglaise. "Je pense qu’ici les fans sont vraiment des fans", admet Eden Hazard. "En Angleterre, il n’y a pas beaucoup de supporters, les gens aiment le football et tout le monde est vraiment intéressé par ça mais ils ne sont pas si fanatiques de leurs équipes. Quand j’étais à Chelsea et que nous perdions, nous étions déçus, de même que les fans, mais je n’ai jamais pensé que c’était une catastrophe. C’est différent en Espagne. Le football est tout pour eux et il appartient aux joueurs de tout donner."