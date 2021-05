Suivez la rencontre en direct commenté dès 21h:

Eliminé à ce même stade de la compétition par... l'Atlético Madrid de Thibaut Courtois en 2014, Eden Hazard espère que sa deuxième demi-finale de Champions League sera la bonne pour enfin atteindre la finale de la plus prestigieuse des compétitions, à 30 ans.Après avoir disputé 24 minutes au match aller (1-1), le Brainois a donné des garanties à Zinédine Zidane samedi dernier, contre Osasuna, en prestant à un bon niveau durant 72 minutes. A tel point que tous les médias espagnols (Marca et AS en tête) annoncent que l'ancien lillois sera titulaire ce soir, tout comme l'indétrônable Thibaut Courtois, face à leur ancien club londonien.Face au Real, le Chelsea de Thomas Tuchel devrait évoluer en 3-4-3 avec un trio d'attaque composé de Mount, Havertz et Pulisic.: Mendy, Christensen, Thiago Silva, Rüdiger, Azpilicueta, Jorginho, Kanté, Chilwell, Mount, Havertz, Pulisic: Courtois, Nacho, Militao, Ramos, Mendy, Casemiro, Kroos, Modric, Valverde, Hazard, Benzema