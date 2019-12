Brian Pierard et rédaction en ligne

Ce ne sera qu'un huitième, mais ce choc entre le Real Madrid d'Eden Hazard et le Manchester City de Kevin De Bruyne aurait pu faire une belle finale. Et on n'oublie évidemment pas Thibaut Courtois, qui aura la lourde tâche d'empêcher KDB de mettre le feu à la Casa blanca.

Pour ces trois Diables Rouges, la Ligue des Champions est un objectif écrit en gras dans leur agenda respectif. Logique quand on sait qu'après avoir tout gagné au presque, il reste un vide à combler au niveau européen pour les trois hommes. Si le gardien a déjà brillé plusieurs saisons durant dans le grand bal continental, De Bruyne et Hazard, tous deux âgés de 28 ans, n'ont pas encore eu l'occasion de s'y montrer sous leur meilleur jour. Un paradoxe pour KDB, actuellement dans la forme de sa vie, et Hazard, qui montait en puissance avant d'être fauché en plein vol par Thomas Meunier.

À quelques mois d'un Euro qui reste peut-être l'ultime opportunité pour la "génération dorée" de remporter un trophée international, Hazard et KDB se doivent de briller, comme ils en ont l'habitude de le faire dans leurs championnats domestiques.

(...)