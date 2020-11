Suivez notre multilive dès 21h:

Entre Atalanta-Liverpool et Real Madrid-Inter Milan, les fans de foot ne sauront pas où donner de la tête ce mardi soir. Si les deux premières équipes citées occupent les deux premières place de leur groupe en ce moment et bénéficient ainsi d'un plus grand droit à l'erreur, le choc entre le Real et l'Inter a déjà tout d'un match de la peur entre deux équipes qui totalisent trois petits points à elles deux après deux journées de Ligue des champions.Pour quitter la dernière place de son groupe, Zinedine Zidane fait confiance à Eden Hazard qu'il titularise pour la deuxième fois cette saison.Les autres rencontres de la soirée sont Porto-Marseille, Manchester City-Olympiacos, Midtjylland-Ajax et Salzbourg-Bayern Munich. Vous pourrez suivre l'évolution de ces six rencontres dans notre multilive dès 21h.