C'est un secret de polichinelle, Meunier et Hazard sont dans le dur au Borussia Dortmund. Et ce pour différentes raisons. Le premier, avec des prestations en dents-de-scie a perdu sa place et n'est plus que quatrième dans la hiérarchie. Le second semble connaître toutes les peines du monde à revenir dans le coup. Dans notre émission "Le Champions Club en partenariat avec Proximus, nos experts ont expliqué les origines de leurs problèmes.

