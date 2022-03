Les quarts de finale de l’Europa League seront tirés à 13 h, ceux de la Conference League à 13 h 30. Mais avant cela, à midi, il y aura le très attendu tirage des quarts de finale de Ligue des champions. Cette fois-ci, pas de risque de devoir tout recommencer : il n’y a ni chapeau, ni spécificité. Tout le monde peut rencontrer tout le monde.

Les gros poissons que sont le Real Madrid, Liverpool, Manchester City, le Bayern Munich, Chelsea (déjà présents à ce stade de la compétition la saison passée) et l’Atlético voudront absolument tomber sur les deux petits poucets : Villarreal et Benfica (présents à ce stade de la compétition pour la première fois depuis 2015-2016). Les matchs aller auront lieu les 5 et 6 avril prochains, les retours les 12 et 13 avril. Notons que le tirage au sort des demi-finales sera réalisé dans la foulée. M. J.