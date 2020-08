"L'équipe et les membres du personnel d'encadrement ont subi de nouveaux tests PCR hier, dimanche, et les résultats ont tous été négatifs", a rapporté l'Atlético dans un communiqué, à trois jours du quart de finale de Ligue des champions contre Leipzig jeudi à Lisbonne. Le club madrilène a par ailleurs révélé l'identité des joueurs testés positifs au Covid-19: il s'agit de Sime Vrsaljko et Angel Correa.