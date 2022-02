Ce mardi, Kylian Mbappé est parvenu à éteindre le Real Madrid grâce à un but stratosphérique dans les arrêts de jeu. Mais pas que. Cette rencontre a également été vue comme un passage de témoin entre l'ancien meilleur joueur du monde et le nouveau. Effectivement, le septuple Ballon d'or Leo Messi a été fortement critiqué dans la presse française. En cause: son penalty arrêté par la pieuvre Thibaut Courtois. Surtout, le numéro 30 francilien a été bien inefficace dans le jeu. Preuve qu'il a encore toutes les peines du monde à imposer sa griffe dans le collectif de Pochettino.

Grand ami de La Pulga, Sergio Agüero est monté au créneau pour le défendre face aux critiques. Lors d'un live Twich, le désormais retraité (à cause d'un problème cardiaque) n'est pas passé par quatre chemins: "Quelle merde ce penalty de Leo, la p… de sa mère", a-t-il lancé en Espagnol. "En plus de ça, Leo a bien joué, a cassé des lignes. Ce n’est pas parce que c'est un ami, mais parce qu'il a joué fort. Il était bien et très actif. En France, les magazines et les journaux l'ont tué. Ce sont des connards. J'ai eu une interview avec un magazine français. Mais j’ai dit: "Non, parce que je soutiens Leo Messi. Point. Alors au revoir, à bientôt." Maintenant, je suis en colère."

Un avis partagé par le coach argentin du PSG. "Le plus important, c’est que je crois que si l’équipe a montré un niveau de jeu élevé, ou du moins meilleur que ces derniers temps, c’est grâce à ce qu’a fait Leo aujourd’hui (mardi, ndlr). Pour moi, il a fait un grand match, il lui a juste manqué un but pour le couronner, le penalty", a analysé l'ancien de Tottenham. Avant de poursuivre: "Si l’équipe a bien joué, c’est parce qu’il a assuré la liaison entre tous les éléments et que les occasions offensives sont toujours passées par ses pieds, en soutien et dans le jeu".

Leo Messi divise les médias français

Face au PSG, Leo Messi a été utilisé en faux numéro neuf. Son but étant de décrocher, un peu comme un meneur de jeu, afin d'orienter le jeu de son équipe. Après sa prestation, l'Equipe lui a collé un 3/10: "Sa première période a offert un condensé de tout ce qui lui fait défaut depuis qu'il a signé au PSG en août dernier. Lent dans ses enchaînements, en souffrance face à l'impact physique notamment face à Casemiro, dans l'incapacité de faire des différences pour se mettre en bonne position, il n'a surtout, et c'est peut-être le plus inquiétant, jamais joué juste à l'exception de son ouverture pour Mbappé au-dessus de la défense madrilène à la 18e minute", écrivait le quotidien dans ses pages.

Eurosport lui, n'a pas vu le même match: "Face au Real Madrid (1-0), Lionel Messi a sans doute délivré un des matches les plus encourageants sous les couleurs parisiennes dans ses intentions et ses initiatives." Tout comme Rudi Garcia, plutôt optimiste pour la suite de la saison. "La performance de Messi est vampirisée par celle de Mbappé. Oublions ce penalty...", a commencé l'ancien coach de Marseille, désormais consultant pour Canal +. "Moi, j’ai vu un Leo Messi capable de dribbler, capable d’éliminer. Je ne voyais plus cela depuis quelque temps. Je pense qu’il est sur la bonne voie au PSG. Certes, il n’a pas été décisif ce soir (mardi, ndlr), mais j’ai le sentiment que la Ligue des Champions pourrait l’amener très très loin cette saison", a-t-il conclu.

Preuve que depuis son arrivée, Leo Messi divise dans la capitale.