Plusieurs artistes manqueront à l’appel sur la pelouse du Camp Nou. Ansu Fati, Coutinho, Araujo et Sergi Roberto côté barcelonais mais surtout Neymar et Angel Di Maria pour le PSG.

Alors forcément, l’attaque parisienne devra se tourner vers son virtuose Kylian Mbappé. Le champion du monde a été pas mal critiqué ces dernières semaines, à cause notamment de son manque de tranchant et de ses grigris stériles.

Il sait aussi que ses statistiques ne sont pas bonnes dans les matchs éliminatoires de C1 : un seul but en deux saisons. Mais le Français va beaucoup mieux depuis son doublé à Montpellier fin janvier.

"J’attends de lui ce que j’attends toujours des grands joueurs", commente Mauricio Pochettino. "Je suis très content de lui depuis mon arrivée. Les absences de Di Maria et Neymar sont importantes, mais tous les joueurs vont jouer leur rôle pour gagner le match."

Comme face à Nice ce week-end, il sera probablement épaulé par Moïse Kean et Mauro Icardi tandis que l’entre-jeu sera orchestré par Marco Verratti. L’Italien devrait être aligné dans un rôle inhabituel de numéro 10.

Une fois n’est pas coutume, Verratti pourra jouer très haut dans le 4-2-3-1 de Mauricio Pochettino, avec Paredes et Gueye dans son dos. L’occasion pour lui de faire parler ses talents offensifs de distributeur souvent bridés par ses obligations défensives.

Reste juste à voir si Verratti sera à 100 %, lui qui a manqué le dernier match et qui a longtemps été incertain à cause de sa chance. "Nous avons une stratégie, un plan de jeu, et, en fonction des formes, on prendra les décisions qu’il faut", glisse le coach du PSG.