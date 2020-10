A 21 ans et 96 jours, Alexis Saelemaekers est devenu le plus jeune buteur de l'AC Milan en compétition européenne depuis plus de dix ans.

Le dernier buteur étranger à avoir inscrit un but pour le compte des Milanais en Europe était Alexandre Pato. Les faits remontent à 2009 lors d'un match de Ligue des Champions contre le Real Madrid.