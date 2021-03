On joue la deuxième mi-temps des prolongations quand Sergio Oliveira s'apprête à tirer un coup-franc lointain. Il prend son élan et envoie une lourde frappe au ras du sol. Celle-ci passe en dessous des jambes de Cristiano Ronaldo, qui s'était retourné lorsque le cuir a été frappé.

La suite, on la connait, le portier de la Juve, Szczesny, est également coupable, lui qui touche la balle mais sans avoir la main ferme. Le ballon finit donc sa course au fond des filets et la Vieille Dame n'a plus que cinq minutes pour inscrire deux buts pour se qualifier. Ils n'y arriveront pas et quitteront donc la compétition bien plus tôt qu'espéré.

Et comme bien souvent, on cherche un coupable. Pour Fabio Cappello, consultant chez Sky Italia, le comportement de Ronaldo, qui était dans le mur de trois joueurs, n'était pas bon. "Cristiano Ronaldo saute et se tourne dans le mur. Celui qui est dans le mur ne peut pas avoir peur de prendre le ballon. C'est une erreur impardonnable, il n'a aucune excuse", a-t-il asséné à la télévision italienne.

L'erreur de Ronaldo, conjuguée à celle de Szczesny, aura été fatale à la Juve.