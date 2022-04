Le top 5 du premier Ballon d’or décerné sur base d’une saison et non plus d’une année civile est presque dessiné. Il ne reste plus qu’à savoir qui de Karim Benzema, Kevin De Bruyne, Sadio Mané, Robert Lewandowski ou Kylian Mbappé terminera au sommet du classement.

Si les deux derniers cités ne sont plus en course dans cette Ligue des champions, les trois autres ont encore toutes leurs chances de soulever la coupe aux grandes oreilles. Et la victoire finale pèsera évidemment toujours très lourd au moment du choix des votants, même si les critères d’attribution ont évolué pour cette nouvelle mouture