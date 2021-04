Privé de Neymar et d’Angel Di Maria en huitième de finale face au Barça, Mauricio Pochettino doit cette fois composer sans d’autres cadres. Leandro Paredes (suspendu), Alessandro Florenzi (positif au Covid-19), Marco Verratti (blessé et positif au Covid-19) mais aussi Mauro Icardi et Layvin Kurzawa (blessés) vont tous manquer ce match aller.

En revanche, Di Maria et Neymar seront bel et bien de la partie pour épauler Kylian Mbappé. Mais ils devront considérablement hausser leur niveau de jeu. Samedi dans le choc au sommet de la Ligue 1 face au LOSC (0-1), le trio a été plutôt tragique que magique.

(...)