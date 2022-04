Un triplé de Karim Benzema pour assommer Stamford Bridge et toute l’équipe de Thomas Tuchel. Mercredi dernier, Chelsea est sorti de sa manche aller complètement dépité. "Une chance de se qualifier ? Pas pour le moment, non", admettait Tuchel.

Avant d’envisager "un scénario fantastique", le message du manager des Blues était clair : "On doit retrouver notre niveau avant d’espérer quoi que ce soit." Et c’est ce qui s’est passé samedi à Southampton (0-6). "On a toujours le droit de rêver et il est parfois important d’imaginer et de rêver à certaines choses", positive Tuchel, qui garde espoir, pour plusieurs raisons.