Champions League Mazzù, Dewaest et Ndongala étaient très abattus au micro de RTL Sport.

Felice Mazzù : "On a fait énormément d’erreurs défensives, on a ouvert les portes alors qu’on connaissait les qualités de Salzbourg dans l’axe. On voulait souvent repartir proprement mais c’était compliqué. On a peut-être manqué d’agressivité. Je n’ai pas envie de me plaindre mais je pense que pour jouer cette rencontre, il fallait jouer dans un autre dispositif mais on n’a pas eu le temps de le préparer vu tout ce qu’il s’est passé cet été. C’est un moment difficile, cela fait mal mais cela fait partie de mon apprentissage. On peut me critiquer mais j’espère qu’on ne critiquera pas les joueurs, qui ont fait le maximum."

Sébastien Dewaest : "On a fait des erreurs individuelles, moi le premier. Salzbourg a montré ce qu’était le haut niveau. On doit se remettre en question et tirer les leçons. C’était le premier match en Ligue des champions pour beaucoup. Cela doit nous servir. Confirmer après un titre est toujours difficile. On doit rester soudé."

Dieumerci Ndongala : "On n’a pas fait ce qu’il fallait, c’est une faillite collective. On savait que ce serait dur et on a été servi…"