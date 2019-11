C’est un coach déçu du résultat, mais fier de ses hommes, qui s’apprêtait à quitter Liverpool.

"Les garçons se sont dépassés", saluait Felice Mazzù. "Ils ont prouvé qu’il y a de la qualité dans ce groupe. Prester sur ce terrain en ayant préparé un nouveau système en deux jours, pratiquement uniquement avec des vidéos et des paroles, il fallait le faire."

Bien conscient que ce résultat ne change pas grand-chose à sa situation

("La vie d’un entraîneur est un éternel recommencement et je m’apprête à chaque fois à affronter l’adversité"), le coach souhaite voir le même visage en Pro League, dès dimanche contre Gand. "J’espère que le groupe a compris qu’il avait des capacités, et que l’on pourra afficher cette volonté en championnat car on doit redresser la tête."