Genk a perdu largement contre le KRC Genk. Plusieurs joueurs se sont exprimés à l'issue du match.

Fabinho : C'était difficile, surtout en première mi-temps. Genk avait beaucoup de qualités et on leur a laissé beaucoup d'espaces. Nous nous sommes également créé beaucoup d'occasions, comme le reflète le score et le résultat. C'est dommage qu'on encaisse ce dernier goal car on tenait à cette clean sheet. Genk avait de l'envie et des joueurs frais. C'est un résultat très positif pour nous.

Oxlade- Chamberlain : Je ne sais pas si j'ai manqué à la Ligue des Champions, mais elle, elle m'a vraiment manqué. Cela fait du bien d'être à nouveau sur le terrain. C'était bien aussi de voir les gars jouer si bien l'an dernier et de pouvoir revenir sur le banc pour la finale et ramener le trophée. Cela m'a inspiré, c'est ce que je voulais pouvoir refaire un jour. C'était bon d'être titulaire d'essayer d'aider l'équipe. Mon doublé est un bonus. Mais je pense qu'on a été un peu brouillon en première période et on va devoir faire beaucoup mieux si on veut aller loin dans la compétition. En seconde période, ça a été plus maîtrisé et on a contrôlé le jeu. Au final c'est une bonne soirée à tout point de vue

Bongonda: On a joué contre la meilleure équipe du monde et ils sont très difficiles à contrer. Il y a une différence de niveau entre une équipe du top mondial et nous. Personnellement, j'aime avoir le ballon et aujourd'hui je l'ai pas touché à cause de la qualité des joueurs adverses. Contre ce type d'équipes, les erreurs ne pardonnent pas. On a beaucoup défendu et tout donné. Nous savions qu'ils allaient avoir la possession, notre plan était de jouer en bloc et en contres. Cela a bien fonctionné jusqu'à la mi-temps..

Klopp: On a essayé de jouer de mieux en mieux, de nous améliorer. On a eu la possession en occupant bien les espaces. On a pris la confiance dont on avait besoin. On ne pense pas encore à la première place du groupe car notre programme est très chargé. Nous jouons Tottenham, Arsenal... Je pense surtout à gagner le prochain match.

Mazzu : Je retiens tout le match et non seulement la première période avec un bon nombre d'occasions. Le score ne reflète pas ce qu'on a montré aujourd'hui, on y a mis beaucoup de cœur. On est resté dans le match malgré ce but encaissé très rapidement. Il faut reconnaître la qualité de l'adversaire. Le deuxième but nous a coupé les jambes mais on a continué à tout donner pour essayer de revenir. Nous avons respecté le plan qui était en place. Je suis satisfait de l'équipe et ce qu'elle a montré dans le contenu mais frustré du résultat. Concernant la troisième place : tant qu'il y a de l'espoir on y croit. On doit apprendre de nos erreurs et progresser.